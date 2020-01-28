Bugünkü
Takvim

İşte Alman demokrasisi

'nın Dresden kentindeki Semper Opera Balosu'nun, 'nı bu yıl 'ın darbeci lideri 'ye vereceğini açıklaması tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, "Bir diktatöre nasıl sanatsal bir ödül verilir?" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİşte Alman demokrasisi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri