Almanya'nın Dresden kentindeki Semper Opera Balosu'nun, Aziz Georg Nişanı'nı bu yıl Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah es-Sisi'ye vereceğini açıklaması tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, "Bir diktatöre nasıl sanatsal bir ödül verilir?" dedi.
- Dünya
- 28.01.2020
- Gazete
İşte Alman demokrasisi
Almanya'nın Dresden kentindeki Semper Opera Balosu'nun, Aziz Georg Nişanı'nı bu yıl Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah es-Sisi'ye vereceğini açıklaması tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, "Bir diktatöre nasıl sanatsal bir ödül verilir?" dedi.
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