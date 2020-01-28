ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlandığı sözde barış planını açıkladığı Beyaz Saray'daki basın toplantısına katılan Binyamin Netanyahu, toplantıdan sonra medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Planı değerlendiren Netanyahu, Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ve yasa dışı tüm Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakını" 2 Şubat'taki kabine toplantısında oylamaya sunacağını ifade etti.

250'YE YAKIN YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİ BULUNUYOR

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı Beyaz Saray'daki basın toplantısında sözde barış anlaşmasını açıklamıştı.

Netanyahu, Beyaz Saray'daki toplantıda ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail toprağı" olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Sözde barış planının açıklandığı toplantıya katılan ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da "İsrail'in, yerleşim birimlerini ilhak etmek için beklemesine gerek var mı?" şeklindeki bir soruya "Hayır İsrail'in beklemesine gerek yok." cevabını vermişti.