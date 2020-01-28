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  • 29.01.2020 00:04
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 00:24

'den gerilimi tırmandıracak hamle! 'daki ve Yahudi yerleşimlerin "ilhakını" oylayacak

gerilimi tırmandıracak hamleyi duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki 'da yer alan ve yasa dışı tüm Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakının" pazar günü Meclis'te oylanacağını açıkladı.

İsrail'den skandal 'ilhak' hamlesi!

Başkanı 'ın Filistin- meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlandığı sözde barış planını açıkladığı 'daki basın toplantısına katılan , toplantıdan sonra medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Planı değerlendiren Netanyahu, 'daki ve yasa dışı tüm Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakını" 2 Şubat'taki kabine toplantısında oylamaya sunacağını ifade etti.

250'YE YAKIN YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİ BULUNUYOR
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı Beyaz Saray'daki basın toplantısında sözde barış anlaşmasını açıklamıştı.

Netanyahu, Beyaz Saray'daki toplantıda ABD'nin sözde barış planı kapsamında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail toprağı" olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Sözde barış planının açıklandığı toplantıya katılan ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da "İsrail'in, yerleşim birimlerini ilhak etmek için beklemesine gerek var mı?" şeklindeki bir soruya "Hayır İsrail'in beklemesine gerek yok." cevabını vermişti.

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