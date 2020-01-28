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  • 28.01.2020 12:21
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 12:27

medyasından ’da la ilgili bomba iddia: CIA'nin yetkilisi vardı

merkezli haber ajansı Mehr’deki haberde, ’da dün düşen Bombardier tipi uçakta, CIA’nin ’daki yetkilisinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Düşen uçakla ilgili bomba iddia!

Mehr haber ajansının Rus istihbaratına dayandırdığı haberinde, dün 'ın Gazni Velayeti'nde düşen Bombardier tipi uçağın içerisinde, CIA'nin , ve Afganistan'daki operasyonlarının başında olduğu belirtilen Michael D' Andrea'nın olduğu iddia edildi.

NELER OLMUŞTU?
Afganistan'da dün öğle saatlerinde kontrolünde olan bölgeye düştü. Uçağın önce 'na ait yolcu uçağı olduğu ileri sürüldü ancak Ariana Havayolları CEO'su Mirwais Mirzakwal basına yaptığı açıklamada, düşen uçağın kendilerine ait olmadığını, planlanan tüm uçuşların normal şekilde gerçekleştiğini açıkladı.

Akşam saatlerinde Afganistan'da bulunan sunun (USFOR-A) sözcüsü Albay Sonny Leggett sosyal medyadan yayınladığı açıklamada "Bir adet ABD Bombardier E-11A Afganistan'ın Ghazni Vilayet'inde düştü. Kazanın nedeni araştırılırken, kazanın düşman ateşinden kaynaklandığına dair hiçbir delil yok. Daha fazla bilgi olunca paylaşacağız" dedi.

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