Havada-karada panik

İran'da ikinci uçak faciasına ramak kaldı. Caspian Airlines'a ait Tahran-Mahşehr seferini yapan MD83 tipi yolcu uçağı, Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı. Otoyolda uçağı gören yolcular, çok şaşırdı. 130 yolcu bulunan uçakta, şans eseri ölüm ve yaralanma olmadı.
Taliban, ABD askerlerini taşıyan uçağı düşürdüklerini ileri sürdü.
Taliban, ABD askerlerini taşıyan uçağı düşürdüklerini ileri sürdü.
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