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Havada-karada panik

'da ikinci uçak faciasına ramak kaldı. 'a ait Tahran-Mahşehr seferini yapan tipi yolcu uçağı, Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna yaptı. Otoyolda uçağı gören yolcular, çok şaşırdı. 130 yolcu bulunan uçakta, şans eseri ölüm ve yaralanma olmadı.

Havada-karada panik
'da ikinci uçak faciasına ramak kaldı. 'a ait Tahran-Mahşehr seferini yapan tipi yolcu uçağı, Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna yaptı. Otoyolda uçağı gören yolcular, çok şaşırdı. 130 yolcu bulunan uçakta, şans eseri ölüm ve yaralanma olmadı.



, ABD askerlerini taşıyan uçağı düşürdüklerini ileri sürdü.

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