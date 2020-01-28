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  • 29.01.2020 00:27
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 00:27

ABD'den İsrail ve 'deki vatandaşlarına seyahat uyarısı

ABD Başkan 'ın sözde barış planını açıklamasının ardından Washington yönetimi, İsrail ve 'deki vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

Trump açıkladı! ABD Dışişleri uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütleri veya bireysel teröristler, İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de olası saldırıları planlamaya devam ediyor." denilerek, ABD vatandaşlarından, bu bölgelere yapacakları seyahatlerde dikkatli olmaları istendi.

ŞİDDET OLAYLARI MEYDANA GELEBİLİR
Turistik alanlar, seyahat merkezleri, alışveriş merkezlerinin yanı sıra devlet binalarının hedef alınabileceğine işaret edilen açıklamada, "Kudüs ve Batı Şeria'da şiddet olayları meydana gelebilir." ifadesine yer verildi.

ABD'li kamu görevlilerinin abluka altındaki Gazze Şeridi, Suriye, Lübnan ve Mısır sınırından uzak durmaları istenen açıklamada, "ABD hükümeti çalışanlarının Batı Şeria'ya seyahati büyük oranda sınırlandırılmış, Kudüs'teki çalışanların hareketlerine de sınırlama getirilmiş ve Gazze'ye gitmeleri yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da katıldığı 'daki basın toplantısında "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını açıklamıştı.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın işgal altındaki ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde protesto edilmesi bekleniyor.

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