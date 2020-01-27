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  • 27.01.2020 12:20
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 12:26

Trump'ın - barış planının perde arkası ortaya çıktı! Amaç İsrail işgalini meşrulaştırmak!

ABD Başkanı ’ın ve hakkında açıklaması beklenen sözde barış planının İsrail’in işgalini meşrulaştıracak bir plan olduğu ortaya çıktı. Planda, ’ün tamamının İsrail’e bırakılması, İşgal altındaki ’da yer alan ve aslında yasa dışı olan Yahudi yerleşim birimlerinin de varlığını sürdürmesi gibi Filistin aleyhine maddeler yer alıyor.

ABD yönetiminin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının ekonomi paketi Filistinlilerin lehine gibi gözükse de siyasi ayağının Filistin toprakları üzerindeki İsrail işgalini pekiştirecek maddeler içerdiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği planı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile salı günü Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeden önce açıklayacağını söylemesinin ardından gözler yeniden sözde barış planının siyasi ayağına çevrildi.

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