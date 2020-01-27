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  • 27.01.2020 09:58
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 09:58

Son dakika haberi: 'nda 6.3 büyüklüğünde

Son dakika haberi... ABD Jeolojik (), 'un güneyinde bulunan 'nda 6.3 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

6.3 büyüklüğünde deprem

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