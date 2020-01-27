Son dakika: Çin'in başkenti Pekin'de korona virüsten ilk ölüm
Son dakika haberine göre Çin'in başkenti Pekin'de korona virüsten ilk ölüm gerçekleşti. 22 milyonluk kentteki ölüm endişeleri artırdı. 80 kişinin hayatını kaybettiği, 2,700'den fazla kişinin ise hastalandığı Çin'de korona virüsü gün geçtikçe daha fazla yayılıyor.
Çin'in başkenti Pekin'de korona virüsten ilk ölüm gerçekleşti. 22 milyonluk kentteki ölüm endişeleri artırdı.
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