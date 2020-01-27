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  • 27.01.2020 18:52
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 18:52

Son dakika: 'in başkenti Pekin'de korona virüsten ilk ölüm

Son dakika haberine göre 'in başkenti Pekin'de korona virüsten ilk ölüm gerçekleşti. 22 milyonluk kentteki ölüm endişeleri artırdı. 80 kişinin hayatını kaybettiği, 2,700'den fazla kişinin ise hastalandığı Çin'de korona virüsü gün geçtikçe daha fazla yayılıyor.

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