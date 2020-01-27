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  • 28.01.2020 06:42
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 06:42

Son dakika: 'den 'e gidecek vatandaşlarına "koronavirüs" uyarısı

Son dakika haberi... yönetimi, 'e seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına, bu ülkede yayılan yeni tip koronavirüs sebebiyle seyahatlerini gözden geçirmeleri ve virüsün kaynağı olan Hubei eyaletine seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD'den vatandaşlarına koronavirüs uyarısı

, yazılı bir açıklamayla 23 Ocak'ta yaptığı 'e seyahat uyarısını güncelleyerek 3 nolu risk kategorisine yükseltti.

Buna göre Çin'e gitmek isteyen ABD vatandaşlarına, söz konusu ülke genelinde yayılan koronavirüs sebebiyle "seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri" çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, ölümcül virüs riski sebebiyle Çin'in Hubei eyaletine ise ABD vatandaşlarının seyahat etmemeleri istendi.

İlk olarak 12 Aralık'ta Hubei eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısı 2 bin 844'e yükselmişti.

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