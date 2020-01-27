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  • 27.01.2020 13:44
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 13:45

Saniyede 20 metreye ulaştı! Ülkede ilan edildi

'ın başkenti 'da kar fırtınası nedeniyle ilan edildi. Kazakistan Meteorolojik Hizmeti, saniyede 20 metreye ulaşan kar fırtınasının yarına kadar devam edeceği uyarısı yaptı.

Saniyede 20 metreye ulaştı! Ülkede alarm verildi

Meteorolojik Hizmeti, saniyede 20 metreye ulaşan kar fırtınasının yarına kadar devam edeceği uyarısı yaptı.

Valiliği'nden eğitime ara verildiği açıklaması yapılırken, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı uçuş tablosunda şehir çıkışlı uçuşların iptal edildiği ya da ertelendiği belirtildi.

Kazakistan İçişleri Bakan Yardımcısı Yuriy İlyin, düzenlediği basın toplantısında, Nur Sultan'da kar fırtınası nedeniyle ilan edildiğini bildirdi.

İlyin, "Olağanüstü hal ilan edilmesinin nedeni, insanların zamanında evlerine ve iş yerlerine ulaşmasında, onlara gıda ve sağlık hizmetlerinin verilmesinde yaşanan sorunlar." ifadesini kullandı.

Ülkenin 6 eyaletinde de olağanüstü hal ilan edilmesiyle ilgili komisyon toplantılarının yapıldığını aktaran İlyin, hava şartlarına göre bölgelerde de olağanüstü hal ilan edilmesi kararı alınacağını söyledi.

Kurtarma ekipleri, üniversitelerde eğitim saatlerinin ve kurumlarda mesainin kısaltılması çağrısında bulundu.



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