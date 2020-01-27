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  • 27.01.2020 12:01
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 12:01

Nijerya'da camiye çifte saldırısı

ülkelerinden Nijerya'da bir camiye düzenlenen çifte saldırısında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Saldırganların ise kimliği henüz tespit edilemedi.

Nijerya'da camiye çifte intihar saldırısı

Yerel Channel televizyonunun haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde sabah namazı için toplanan cami cemaatine bombalı saldırı düzenlendi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kadının eyaletin Gwoza bölgesindeki cami önünde üstlerindeki bombayı patlatması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Saldırganların hafta sonu Gwoza emirinin sarayında düzenlenen düğün sırasında bölgeye sızdığı tahmin ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken örgütünden şüpheleniliyor. Saldırı sonrası güvenlik güçleri bölgede önlemlerini artırdığı kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

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