İran'da yolcu uçağı iniş yaparken pistten çıktı!

İran devlet televizyonuna konuşan Caferzade, "Tahran-Mahşehr seferi yapan Caspian Havayollarına ait yolcu uçağı, Mahşehr Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı." dedi. Uçak, Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı.
Uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğunu belirten Caferzade, olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti.
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