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  • 27.01.2020 09:00
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 09:41

'da yolcu uçağı şehir merkezine indi!

Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, ait bir yolcu uçağının Mahşehr kentinde bulunan havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığını bildirdi. Uçak, Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı.

İran'da yolcu uçağı iniş yaparken pistten çıktı!

devlet televizyonuna konuşan Caferzade, "Tahran-Mahşehr seferi yapan ait yolcu uçağı, Mahşehr Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı." dedi. Uçak, Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı.

Uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğunu belirten Caferzade, olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti.

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