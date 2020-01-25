Üniformalı teröristler

İsrail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı. Birçok kişiyi yaralayan polislere tepki çığ gibi büyüdü. İsrail, birkaç haftada bir bu skandalı uygulamaya koymaya başladı.
- Dünya
- 25.01.2020
- Gazete
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