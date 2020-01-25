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Üniformalı teröristler

İsrail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı. Birçok kişiyi yaralayan polislere tepki çığ gibi büyüdü. İsrail, birkaç haftada bir bu skandalı uygulamaya koymaya başladı.

Üniformalı teröristler
İsrail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı. Birçok kişiyi yaralayan polislere tepki çığ gibi büyüdü. İsrail, birkaç haftada bir bu skandalı uygulamaya koymaya başladı.

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