Üniformalı teröristler İsrail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı. Birçok kişiyi yaralayan polislere tepki çığ gibi büyüdü. İsrail, birkaç haftada bir bu skandalı uygulamaya koymaya başladı.

İs rail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı. Birçok kişiyi yaralayan polislere tepki çığ gibi büyüdü. İsrail, birkaç haftada bir bu skandalı uygulamaya koymaya başladı. TÜM MANŞETLER