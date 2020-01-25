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  • 26.01.2020 03:46
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 03:46

Son dakika: 'den Türkiye'ye depremi için taziye ve destek mesajı

Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

BM'den Türkiye'ye taziye ve destek mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Elazığ'da yaşanan depremdeki can ve mal kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini ileten Guterres, yaralılara da acil şifa diledi.

Guterres, Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ve destek teklifinde bulunduğunu ifade etti.

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