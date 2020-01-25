Geçtğimiz hafta ortaya çıkan gizemli virüs; Çin'nin Wuhan kentinde birdenbire en az bin 100 kişiye bulaştı. 30 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Corona virüsü Çin'in dışında, Tayland, Japonya, Rusya, ABD ve Güney Kore'de görüldü. Ancak ilerleyen dönemde ortaya çıkanlara göre, insandan insana da yayılan virüs, dünya genelinde panik yaratmaya başladı. Son olarak Çin, Wuhan şehri için geniş güvenlik önlemleri almaya başladı.
HER YERDEN GEÇEBİLİR
İngiltere, "Acil durum' ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir kişide Corona virüsü ortaya çıktı. ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün başkanı Anthony Fauci, "Hayvan deposunun olduğu herhangi bir pazarda bulunmadı ve hasta bir insanla herhangi bir temasta bulunmamıştı. Bunlar şaşırtıcı değil. İnsanlar bazen solunum enfeksiyonlarına kaynağını bilmeden maruz kalabiliyor ve hasta Wuhan'a gitmişti" dedi. Ortaya çıkan bu yeni virüs SARS ile aynı aileden. Hatta kardeşi. SARS ile çok fazla moleküler benzerlikleri bulunuyor. MERS yerine SARS virüsüne daha yakın, fakat tamamen aynı değiller.
2017'de, Çin virüsü ya da Corona virüsünün ortaya çıktığı Wuhan'da bir laboratuvar kurulduğu ortaya çıktı. Laboratuvar, dünyanın en tehlikeli patojenleri üzerinde çalışmak için tıbbi temizlik ekipleri tarafından temizlendi ve boşaltıldı. Bu laboratuvarın, 2025 yılına kadar 5 ila 7 biyogüvenlik seviyesi-4 (BSL-4) laboratuvarı inşa etme planının bir parçası olarak kurulduğu yetkililer tarafından söylenirken, laboratuvarın Corona virüsünün çıktığı kentte kurulması dikkat çekiyor.
Milyonlarca Çinli, virüs paniği nedeniyle günlerdir işe gitmiyor.
Wuhan pazarı, geçen hafta kapatıldı.
ŞÜPHELİ ÇİNLİ'Yİ GERİ GÖNDERDİK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan gelen Çinli hastanın ülkesine gönderildiğini söyledi. "Her ihtimale karşı tüm tedbirleri alıyoruz. Panik yok" dedi.
Çin'den gelen yolcular, termal kameralarla kontrol ediliyor.
VİRÜSSAVAR
Çin'de Corona salgını başladı. Virüse yakalananlar sokak ortasında düşüp kaldı. Ölüm korkusu tüm dünyayı sardı
Türkiye ise tedbirini aldı. Takvim doktorları da hastalıktan korunmanın reçetesini hazırladı:
PROF. DR. OSMAN ERK: KARIN AĞRISINA DİKKAT
Temasla bulaşır. Belirtisi; ateş, titreme, baş ağrısı, nefes darlığı, ishal ve karın ağrısıdır.
HARVARDLI UZMAN DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU: VÜCUDUNUZU ASLA SIVISIZ BIRAKMAYIN
Kapalı ortamlar havalandırılmalı. Temizliğe özen gösterilmeli. Vücut asla sıvısız kalmamalı.
Mutlaka sebzemeyve tüketilmeli. Kullanılan mendil hemen atılmalı. Hastalar izin yapmalı.
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU: ET ÇOK İYİ PİŞİRİLMELİ
Eller sabunla yıkanmalı. Et ürünleri iyice pişirilip tüketilmeli. Şüpheli hayvanlardan da uzak durulmalı.
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