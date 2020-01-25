Henüz 4 yaşında iken Fransa'ya gitti. Bu ülkede 43 yıl geçirdi. Ancak Murat Büyük vatandaşlık elde edemedi. Büyük, yaklaşık 2 yıl önce Fransız vatandaşlığı almak için yetkililere gitti. Başvurusu uzun bir süreç içerisinde değerlendirilen Büyük'e ret cevabı verildi. Sosyal medyada Türkiye ile alakalı paylaşımları ve Fransa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarında aktif olması sebebiyle Fransa'nın Büyük'e vatandaşlık vermeyi reddettiği öğrenildi. Büyük, "Fransa 43 yılda herhangi bir vukuat işlememiş, çalışıp, bir gün olsun işsiz kalmayıp, işsizlik kurumundan 1 kuruş almayan, 1 kuruş vergi borcu bulunmayan, çoğu Fransız'dan daha iyi okuyan, yazan bir vatandaş kaybetti. İslamofobi ve Türkiye'deki gelişmelere sosyal medyada tepki gösterdiğim için reddedildim" dedi. Büyük, şöyle devam etti: Fransa'nın bize verdiği demokrasi, insan hakları, ifade ve düşünce özgürlüğü imajına ters düşüyor. Ermenistan ve İsrail destekçisi siyasetçilere ayrıcalık, Türk vatandaşa karşı çifte standart var. Bunu kabul etmiyorum."
Sosyal medyada kötü tepkiler de aldığını da söyleyen Büyük, "Terör yandaşlarından kötü tepkiler geldi, zaten onlardan bunu beklerdim" dedi.
SOYADIN gibi Büyük adamsın Murat. Seninleyiz.
"FRANSA'da demokrasi var" yalanına çok gülüyorum.
POLİS gösterilerde neler yapıyor? Onlar hala demokrat.
FRANSA, sömürgenin diğer adıdır.
AFRİKA'da milyonlarca kişiyi katlettiler. Şaşırdık mı!
YALAN ve iftira, Fransız demokrasisinin iki maddesidir.
Sosyal medyada kötü tepkiler de aldığını da söyleyen Büyük, "Terör yandaşlarından kötü tepkiler geldi, zaten onlardan bunu beklerdim" dedi.
SOYADIN gibi Büyük adamsın Murat. Seninleyiz.
"FRANSA'da demokrasi var" yalanına çok gülüyorum.
POLİS gösterilerde neler yapıyor? Onlar hala demokrat.
FRANSA, sömürgenin diğer adıdır.
AFRİKA'da milyonlarca kişiyi katlettiler. Şaşırdık mı!
YALAN ve iftira, Fransız demokrasisinin iki maddesidir.
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