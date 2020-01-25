Darbecilerin saçmalıkları Darbeci Sisi ve yönetimi yine çizgiyi aştı. Mısır'ın darbeci ekipten Dışişleri Bakanı Samih Şükri, "Türkiye'yi 'Libya'da büyüyen karışıklık ve kaosun sebebi Türkiye. Türkiye, bu Arap ülkesine askeri müdahale peşinde" sözleri, Mısır'daki Twitter'da bile sert yorumlarla karşılık buldu

Darbeci Sisi ve yönetimi yine çizgiyi aştı. Mısır'ın darbeci ekipten Dışişleri Bakanı Samih Şükri, "Türkiye'yi 'Libya'da büyüyen karışıklık ve kaosun sebebi Türkiye. Türkiye, bu Arap ülkesine askeri müdahale peşinde" sözleri, Mısır'daki Twitter'da bile sert yorumlarla karşılık buldu. TÜM MANŞETLER