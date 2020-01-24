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  • 24.01.2020 09:44
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:44

Son dakika: Resmen açıklandı! Trump ’i ’ta imzalayacak

Son dakika haberi... , Başkanı ’ın ABD - - Anlaşması’nı () ’ta imzalayacağını açıkladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da USMCA’in gelecek hafta Kanada parlamentosunda oylamaya sunulacağını söyledi.

Resmen açıklandı! 29 Ocak’ta imzalayacak
Senatosu'nda Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alması için 89 oyla kabul edilen , resmi olarak 30 Ocak'ta uygulamaya konulacak.

Trump, hafta başında Davos Zirvesi'nde USMCA'in, "berbat NAFTA'nın yerini alır almaz ABD ihracatını artıracağını" iddia etmişti.
Ayrıca, Başbakanı Justin Trudeau da USMCA'in gelecek hafta Kanada parlamentosunda oylamaya sunulacağını söyledi.

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