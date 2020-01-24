Almanya'nın güneyindeki Baden-Wuerttemberg eyaletinde silahlı saldırı meydana geldi… Yerel basında yer alan haberlerde ülkenin güneybatısındaki Rot am See kentinde silahlı saldırı meydana geldiği açıklandı.

Polis çok sayıda insanın yaralandığını ve en az 6 kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer saldırganın yakalandığını açıklarken, "Saldırının sebebi kişisel ilişkilerdi" yorumunu yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.