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  • 24.01.2020 15:41
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 15:54

: 'de şiddetli

haberine göre 'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston bölgesinde şiddetli bir meydana geldi. Ajansların verdiği bilgiye göre patlama yerel saatle sabaha karşı 04.15'te gerçekleşti.

'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir sanayi kuruluşuna ait binada meydana geldi.

Geniş bir alanda hissedilen şiddetli patlama nedeniyle çevredeki bazı evler hasar gördü.

Patlamanın ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yetkililer, herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya dair bilgi vermezken; yerel bir televizyon kanalına konuşan görgü tanıkları, bina yakınında yaralılar gördüklerini aktardı.

Patlamanın sebebi ise henüz bilinmiyor.

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