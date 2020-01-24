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  • 25.01.2020 07:12
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 07:12

MSB duyurdu: 'ya ait 9'uncu nakliye uçağı 'a ulaştı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakalığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait () 9'uncu nakliye uçağı 'a ulaştı." denildi.

MSB: TSK'ya ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı

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