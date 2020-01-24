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  • 24.01.2020 15:39
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 15:54

'de inanılmaz çalışma! 3 bin yıllık rahip sı konuştu

'de bulunan bir rahip sı 3 bin yıl sonra konuşturuldu. İngiliz bilim insanları tarafından uygulanan bir dizi yöntemle rahibin sesinin kopyası çıkarıldı.

İngiltere'de inanılmaz çalışma! 3 bin yıllık rahip mumyası konuştu

, önce 'nin Batı Yorkshire kentindeki 'nden alındı. Ardından bir dizi test için donanımlı bir hastaneye taşındı.

Londra Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden bir ekip, mumyayı birçok kez bilgisayarlı tomografiden geçirdi.

Bu yolla mumyanın ses yolu yeniden oluşturuldu. Hasar görmüş olan damak ve dil yapısının birebir kopyası yapıldı.

Daha sonra da bu modeller, elektronik gırtlak ve hoparlöre bağlandı ve rahibin sesi taklit edildi. Çıkan ses, "e" sesine benzedi.

Araştırma ekibinin en büyük avantajlarından biri, rahibin iyi mumyalanmış olmasıydı.

Bu sayede milattan önce 11'inci yüzyılda ölen rahibin gırtlak yapısı, büyük ölçüde hasarsız olarak bugüne gelebildi.

Üç boyutlu yazıcı ile sesin kopyasını elde eden ekibin bir sonraki hedefi, kelimelere ulaşmak.

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