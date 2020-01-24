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ortaya çıkan ve 18 kişiyi öldürüp, 647 kişiyi de hastanelik eden "gizemli virüs" corona, bulaşıcı olması nedeniyle dünyada panik yarattı. Hong Konglu uzmanlar yeni virüsün genetik yapısınınle yüzde 80 örtüştüğünü anlattı. Türkiye dahil Avrupa'da ve ABD'de havalimanlarında tedbirler alındı.ilk ortaya çıktığı 11 milyonluk Wuhan şehri, dünyaya kapatıldı. Toplu taşımalar yapılmamaya başladı. Bu şehirde bulunan Türk öğrencilerin de 7 gün boyunca yurtlardan çıkmamaları kararlaştırıldı. Hastalığın;, üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen ve öldürücü bir hastalıktır. Gripten ayırt edilemez. Kedi, yarasa, yılan ve deve gibi hayvalarda görülür. Yakın temas, öksürük ve aksırıkla bulaşır.Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir.Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acilinde domuz gribi şüphesiyle gelen bir hasta nedeniyle hastanede kırmızı alan kapatıldı., uyuz hastalığına dikkat çekti: Okul, kışla, AVM gibi yerlerde kıyafet ve yatak paylaşımları yapılmamalı.