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'de ortaya çıkan "gizemli virüs" corona dünyada paniğe neden oldu

’de ortaya çıkan ve yüzde 80 SARS’a benzeyen virüs, dünyada büyük endişe uyandırdı. Şimdiye kadar 18 kişi ölürken 647 kişi hastaneye kaldırıldı. Ülkeler, önlem almaya başladı.




Çin'de ortaya çıkan ve 18 kişiyi öldürüp, 647 kişiyi de hastanelik eden "gizemli virüs" corona, bulaşıcı olması nedeniyle dünyada panik yarattı. Hong Konglu uzmanlar yeni virüsün genetik yapısının 2003'te 800 kişinin ölümüne neden olan SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü anlattı. Türkiye dahil Avrupa'da ve ABD'de havalimanlarında tedbirler alındı.

Virüsün ilk ortaya çıktığı 11 milyonluk Wuhan şehri, dünyaya kapatıldı. Toplu taşımalar yapılmamaya başladı. Bu şehirde bulunan Türk öğrencilerin de 7 gün boyunca yurtlardan çıkmamaları kararlaştırıldı. Hastalığın; Japonya, Tayvan, Güney Kore, Tayland, ABD, Suudi Arabistan ve Singapur'a sıçradığı belirtilerek acil önlemler alınmaya başlandı.



CORONA'NIN TEDAVİSİ YOK
Corona, üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen ve öldürücü bir hastalıktır. Gripten ayırt edilemez. Kedi, yarasa, yılan ve deve gibi hayvalarda görülür. Yakın temas, öksürük ve aksırıkla bulaşır. İlaç tedavisi yoktur. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir.

DOMUZ GRİBİ ALARMI
İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acilinde domuz gribi şüphesiyle gelen bir hasta nedeniyle hastanede kırmızı alan kapatıldı.

UYUZ UYARISI
Uzmanlar, uyuz hastalığına dikkat çekti: Okul, kışla, AVM gibi yerlerde kıyafet ve yatak paylaşımları yapılmamalı.

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