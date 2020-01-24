Türkiye'nin hamlesi sonrası AB ülkeleri de Libya'da boy gösterme yarışına girdi. İtalya, Yunanistan, İngiltere ve kurumsal olarak AB, asker sevki için zemin yoklamaya başladı. Darbeci Hafter'i ağırlayarak Ankara'yı kızdıran Yunanistan "Yardıma hazırız" açıklaması yaptı.
- Dünya
- 24.01.2020
- Gazete
AB’den Libya atağı
Türkiye'nin hamlesi sonrası AB ülkeleri de Libya'da boy gösterme yarışına girdi. İtalya, Yunanistan, İngiltere ve kurumsal olarak AB, asker sevki için zemin yoklamaya başladı. Darbeci Hafter'i ağırlayarak Ankara'yı kızdıran Yunanistan "Yardıma hazırız" açıklaması yaptı.
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