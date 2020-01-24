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’den atağı

'nin hamlesi sonrası ülkeleri de 'da boy gösterme yarışına girdi. , , ve kurumsal olarak AB, asker sevki için zemin yoklamaya başladı. 'i ağırlayarak 'yı kızdıran Yunanistan "Yardıma hazırız" açıklaması yaptı.

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