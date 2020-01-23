Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) hükümetinin adayı Danıştay Başkanı Aikaterini Sakellaropulu, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) hükümetinin adayı Danıştay Başkanı Aikaterini Sakellaropulu, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Sakellaropulu, tek aday olarak katıldığı seçimin ilk turunda, 300 sandalyeli parlamentonun oylamaya katılan 294 milletvekilinden 261'inin "evet" oyunu aldı. Sakellaropulu, 14 Mart'ta yemin ederek 5 yıllık görevine başlayacak.