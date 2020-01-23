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  • 23.01.2020 11:33
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 11:36

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! "Bu restoranda yemek yerken bir daha düşünün"

Türkiye'de de şubeleri bulunan dünyanın en büyük fast food zincirlerinden birinin 'deki bir şubesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Restoranda yemek yiyen bir müşteri çıkacağı sırada, sandviçleri hazırlayan çalışanlardan birinin pantolonunu sıyırıp kalçasını kaşıdığını gördü.

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay

'nin Lancashire bölgesinde bulunan bir fast food şubesine giden bir çift, restorana girip yemek yedikten sonra çıkmak üzereyken büyük bir şok yaşadı. Sandviçlerini hazırlayan çalışanlardan birini gören çift, adamın pantolonunu sıyırıp kalçasını kaşıdığını fark etti.

"BURADA YEMEK YERKEN BİR DAHA DÜŞÜNÜN"
30 yaşındaki ismi açıklanmayan müşteri durumu fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. "Bu restorandan yerken bir daha düşünün" notunu düşen müşteri aynı fotoğrafı fast food zincirine de gönderdi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Tepkiler üzerine şirketten konuyla ilgili açıklama yapıldı. İngiliz Daily Star'ın yer verdiği açıklamada, "Müşterimize bizimle iletişime geçtiği için teşekkür ediyoruz. Hijyen bizim için en önemli konuların başında geliyor. Tüm franchise sahiplerinden bu konuda beklentimiz yüksek. Söz konusu restoranla bağlantı kurduk. Olayla ilgili soruşturma yapılıyor" denildi.

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tevfik tevfik

kamera sistemlerine rağmen önlem almıyorsanız suçlusunuz ,illa müşterininmi görmesi lazım..

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cevapla 23.01.2020 12:02
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