Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 23.01.2020 22:37
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 22:37

Son dakika: "doğum i" için (/B2) vermeyecek

Son dakika haberine göre Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığının yarın itibarıyla genellikle doğum i amacıyla kullanılan “geçici ziyaretçi si” /B-2'yi vermeyi durduracağını açıkladı.

ABD'den sosyeteye kötü haber!

'de yönetimi, uzun zamandır yeni bir düzenleme getirmeyi planladığı doğum i sine ilişkin ilk adımı attı.

GEÇİCİ ZİYARETÇİ VİZELERİNE İZİN VERİLMEYECEK
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "24 Ocak 2020'den başlamak üzere Dışişleri Bakanlığı, Amerikan topraklarında doğum yapmak suretiyle çocuklarına otomatik ve kalıcı bir şekilde ABD vatandaşlığı almak amacıyla yapılan doğum turizmine yönelik geçici ziyaretçi vizelerini (B-1/B2) artık vermeyecek." denildi.

Açıklamada söz konusu düzenlemenin ulusal ve kamu güvenliği ile Amerikan göçmenlik sisteminin uyumu açısından önemli olduğu vurgulandı.

Doğum turizmi endüstrisinin, Amerikan hastanelerinin kaynaklarına büyük bir yük teşkil etmenin yanı sıra bazı suistimaller ve suçlara yol açtığı belirtilen açıklamada, "Bu bariz kanuni açığı kapatmak, sık görülen suistimalleri ortadan kaldıracak ve nihai olarak da ABD'yi bu uygulamadan kaynaklanan ulusal güvenlik risklerine karşı korumuş olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: ABD "doğum turizmi" için vize (B-1/B2) vermeyecek
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri