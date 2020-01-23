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  • 24.01.2020 07:17
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 07:25

giderek yayılıyor! 'de karantinaya alınan kent sayısı 8'e yükseldi!

’de ortaya çıkan yeni tip (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilenirken 25 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hastaneye başvuran ve tedavi altına alınan kişilerin sayısı ise 8 bin 420’ye çıktı. Karantina altına alınan kent sayısı 8’i buldu. Hızla yayılan koronavirüs, dünyayı tedirgin etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısı, 177'sinin durumu ağır olmak üzere 830'a yükseldi.

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