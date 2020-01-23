İranlı Yüzbaşı Abdulhuseyn Muceddemi evinde saldırıya uğradı İran'da Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından, yeni bir suikast daha yapıldı. Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın bölge komutanı Yüzbaşı Abdulhuseyn Muceddemi, Şadgan kentine bağlı Darhovin'de bulunan evinde saldırıya uğradı.

İ ran'da Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından, yeni bir suikast daha yapıldı. Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın bölge komutanı Yüzbaşı Abdulhuseyn Muceddemi, Şadgan kentine bağlı Darhovin'de bulunan evinde saldırıya uğradı. Sabaha karşı maskeli ve silahlı kişiler, Süleymani'nin en güvendiği komutan olan Muceddemi'yi öldürdü. TÜM MANŞETLER