Bugünkü
Takvim

İranlı Yüzbaşı Abdulhuseyn Muceddemi evinde saldırıya uğradı

İran'da Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından, yeni bir suikast daha yapıldı. Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın bölge komutanı Yüzbaşı Abdulhuseyn Muceddemi, Şadgan kentine bağlı Darhovin'de bulunan evinde saldırıya uğradı.

Yine suikast
İran'da Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından, yeni bir suikast daha yapıldı. Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın bölge komutanı Yüzbaşı Abdulhuseyn Muceddemi, Şadgan kentine bağlı Darhovin'de bulunan evinde saldırıya uğradı. Sabaha karşı maskeli ve silahlı kişiler, Süleymani'nin en güvendiği komutan olan Muceddemi'yi öldürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİranlı Yüzbaşı Abdulhuseyn Muceddemi evinde saldırıya uğradı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri