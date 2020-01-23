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  • 24.01.2020 05:27
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 05:28

yönetimi yine haddini aştı! 'ye akılalmaz suçlama...

yönetiminden ile ilgili asılsız iddialar gelmeye devam ediyor. , "Libya'da büyüyen karışıklık ve kaosun sebebi . Türkiye, bu Arap ülkesine peşinde" şeklinde haddini aşan skandal suçlamalarda bulundu.

Darbeci Sisi yönetimi yine haddini aştı!
Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Cezayir'de yapılan ve 'ya komşu 6 ülkenin katıldığı toplantının açılışında konuşan , "Libya'da büyüyen karışıklık ve kaosun sebebi . Türkiye, bu Arap ülkesine peşinde" diyerek büyük bir skandala imza attı.

Mısırlı bakan, Libya'daki çatışmanın sadece politik olmadığını savunarak, "Bu ülkedeki mevcut durum, doğrudan yerel terörist grupların faaliyetiyle ilgilidir. 'den gelen aşırılık yanlıları bu gruplara destek veriyor" ifadelerini kullandı.

Şükrü, "Eğer Libyalı taraflar ve uluslararası toplum, konferansının sonuç bildirgesinde belirtilen yükümlülükleri üzerine alırsa Libya'ya barış ve istikrar gelecek" diye ekledi.

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