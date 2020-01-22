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  • 22.01.2020 23:11
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 23:11

Son dakika: 'da 5,2 büyüklüğünde !

Son dakika haberine göre 'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentinde 5,2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Türkiye'den sonra o ülkede de deprem!

'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentinde 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hacıabad'ın Sergez beldesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.53'te kaydedildi.

Depremin 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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