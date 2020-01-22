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  • 22.01.2020 13:29
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 13:34

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden büyük skandal! Macron'u Putin ile karıştırdılar

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan ile görüşen Emmanuel Macron'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Başkanı" olarak yazdı.

İsrail'de skandal! Macron'u Putin ile karıştırdılar

Netanyahu, Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Macron ile Batı Kudüs'teki bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinin detayına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi büyük bir hataya imza attı.

Basın ofisinin Facebook sayfasında Netanyahu ve eşi Sara'nın, Başbakanlık Ofisinde Macron'u karşılaması canlı olarak yayınlandı.

Canlı yayın için kullanılan İngilizce başlıkta "Başbakan Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Macron ile görüştü" ifadesi dikkati çekti.

Yayının üzerinden saatler geçmesine rağmen yanlışlığın düzeltilmediği görüldü.

Macron'un bugün işgal altındaki 'nın Ramallah kentinde Devlet Başkanı ile de görüşmesi bekleniyor.

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