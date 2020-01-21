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'nin gizli başkanı

Başkanı ’ın damadı, Time’a kapak oldu. Haberde güçlü konumuna vurgu yapıldı. Ivanka Trump ile 2009'da evlenen Kushner'in 3 çocuğu var.

Gizli başkan!
ABD Başkanı 'ın damadı ve üst düzey danışmanı , Time'ın 27 Ocak sayısına kapak oldu.

Kushner'le ilgili yapılan haberde, 'daki göz korkutucu mücadelesinden bahsedildi. Arkasında hangi gizli gücün olduğu ima edildi.



Odasindaki fotoğraflara yer verildi. Özellikle İsrail haritasındaki Golan tepelerinin olduğu noktaya yazdığı "Nice" dikkat çekildi.

Beyaz Saray'da en etkin 2 kişiden biri olduğu belirtildi. Trump'ın, onun fikirlerini hiç sorgulamadığı da kaydedildi.

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