ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner, Time'ın 27 Ocak sayısına kapak oldu.
Kushner'le ilgili yapılan haberde, Beyaz Saray'daki göz korkutucu mücadelesinden bahsedildi. Arkasında hangi gizli gücün olduğu ima edildi.
Odasindaki fotoğraflara yer verildi. Özellikle İsrail haritasındaki Golan tepelerinin olduğu noktaya yazdığı "Nice" dikkat çekildi.
Beyaz Saray'da en etkin 2 kişiden biri olduğu belirtildi. Trump'ın, onun fikirlerini hiç sorgulamadığı da kaydedildi.
Kushner'le ilgili yapılan haberde, Beyaz Saray'daki göz korkutucu mücadelesinden bahsedildi. Arkasında hangi gizli gücün olduğu ima edildi.
Odasindaki fotoğraflara yer verildi. Özellikle İsrail haritasındaki Golan tepelerinin olduğu noktaya yazdığı "Nice" dikkat çekildi.
Beyaz Saray'da en etkin 2 kişiden biri olduğu belirtildi. Trump'ın, onun fikirlerini hiç sorgulamadığı da kaydedildi.
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