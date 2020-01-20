Son dakika haberi: Putin Anayasal reform paketini parlamentoya sundu

AFP'den gelen son dakika bilgisine göre; Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin Anayasal reform paketini parlamentoya sundu

Putin, gelecek dönemde Rusya'nın genel siyasi sistemini değiştirmeye yönelik sinyalleri 15 Ocak'ta Federal Mecliste yaptığı konuşmada vermişti. Ardından ise, Dmitriy Medvedev başkanlığındaki hükümet, sistem değişikliğinin önünü açmak için sürpriz bir şekilde istifa kararı almıştı.

Mevcut sistemde devlet başkanı, başbakanı parlamentonun alt kanadı Duma'nın onayıyla atıyor. Duma, başbakan yardımcıları ve kabine üyelerini de başbakanın önerisiyle görevden azledebiliyor. Putin'in önerdiği değişiklikle, devlet başkanı, başbakan, başbakan yardımcıları ve icracı bakanları Duma'nın onayından sonra atayabilecek.

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