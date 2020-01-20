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  • 20.01.2020 17:52
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 17:52

Son dakika haberi: Putin Anayasal reform paketini parlamentoya sundu

Son dakika haberine göre Devlet başkanı , politika sistemindeki sürpriz değişiklik planını duyurduktan 1 hafta sonra Anayasal reformları içeren paketi parlamentoya sundu.

Dünya izliyor! Putin harekete geçti

AFP'den gelen son dakika bilgisine göre; Devlet başkanı Anayasal reform paketini parlamentoya sundu

Putin, gelecek dönemde Rusya'nın genel siyasi sistemini değiştirmeye yönelik sinyalleri 15 Ocak'ta Federal Mecliste yaptığı konuşmada vermişti. Ardından ise, başkanlığındaki hükümet, sistem değişikliğinin önünü açmak için sürpriz bir şekilde istifa kararı almıştı.

Mevcut sistemde devlet başkanı, ı parlamentonun alt kanadı Duma'nın onayıyla atıyor. Duma, başbakan yardımcıları ve kabine üyelerini de başbakanın önerisiyle görevden azledebiliyor. Putin'in önerdiği değişiklikle, devlet başkanı, başbakan, başbakan yardımcıları ve icracı bakanları Duma'nın onayından sonra atayabilecek.
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