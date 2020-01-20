Avustralya 10 binden fazla devenin çok fazla su içmelerini engellemek için helikopterden vurularak öldürüleceğini açıklanmıştı.

Geçtiğimiz hafta yapılan katliamda, 5 bin deve ve çok sayıda vahşi at öldürüldü.

Avustralya'nın kararına dünyanın dört bir yanından tepki geldi.

Change.org sitesinde katliamın durdurulması için imza kampanyası başlatıldı.

İmza sayısı 130 bine yaklaştı.

150 bin imzanın toplanması hedefleniyor.

Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülecek operasyonunun devam etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin ülkedeki yerel türleri yok eden vahşi kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Ülke 2020'ye kadar 2 milyon kediyi öldürme sözü vermişti.