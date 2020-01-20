Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 20.01.2020 16:33
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 16:33

Son dakika: 'daki katliamını durdurmak için imza kampanyası başlatıldı

Son dakika haberi... 'nın 10 bin yi öldüreceğini açıklamasının ardından imza kampanyası başlatıldı. Geçtiğimiz hafta yapılan katliamda, 5 bin deve ve çok sayıda vahşi at öldürülmüştü.

Deve katliamını durdurmak için imza kampanyası

10 binden fazla nin çok fazla su içmelerini engellemek için helikopterden vurularak öldürüleceğini açıklanmıştı.

Geçtiğimiz hafta yapılan katliamda, 5 bin deve ve çok sayıda vahşi at öldürüldü.

Avustralya'nın kararına dünyanın dört bir yanından tepki geldi.

Change.org sitesinde katliamın durdurulması için imza kampanyası başlatıldı.

İmza sayısı 130 bine yaklaştı.

150 bin imzanın toplanması hedefleniyor.

Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülecek operasyonunun devam etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin ülkedeki yerel türleri yok eden vahşi kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Ülke 2020'ye kadar 2 milyon kediyi öldürme sözü vermişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Avustralya'daki deve katliamını durdurmak için imza kampanyası başlatıldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri