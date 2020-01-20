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  • 20.01.2020 09:24
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 09:24

'da otelde sıcak su borusu patladı: 5 ölü

’nın Perm şehrindeki bir otelde sıcak su borusunun patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Otelde sıcak su borusu patladı: 5 ölü

TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığına dayandırarak verdiği habere göre, Perm'de küçük bir otelin bodrum katındaki odalarda ısıtma sistemini sağlayan sıcak su borusu sabaha karşı patladı.

Katın sıcak suyla dolması sonucu odalarda bulunan 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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