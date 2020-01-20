Almanya'da siyasete yapan ve Türkiye düşmanlığında yarışan Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen ihanette sınır tanımadıklarını göstermeye devam ediyor. Türkiye düşmanlığı ve PKK seviciliğiyle bilinen Alman vekil Sevim Dağdelen, Berlin'de düzenlenen zirvenin ardından katıldığı canlı yayında Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı eleştirdi.

TÜRKİYE'Yİ RADİKAL GRUPLARLA İLİŞKİLENDİRDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a canlı yayında Türkiye'yi şikayet eden Dağdelen, Libya'ya Türk askerinin girmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

"Libya'ya Türk askeri göndermek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın provokasyonu" diyen Dağdelen, Alman hükümetinin Erdoğan'ı durdurmasını istedi.

Skandal ifadeler kullanan Dağdelen "Erdoğan İslamcı çetelerini Libya'ya getirdi" dedi.

YALANLAMA GELDİ: RADİKAL GRUPLAR HAFTERİN YANINDA

Programa katılan uzmanlar Hannan Salah ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nde Libya raportörü ve siyaset bilimci Lacher'den yalanlama geldi. Lacher yaptığı açıklamada radikal grupların Hafter'in tarafında olduğunu belirterek Türkiye düşmanı Dağdelen'in yalanını ortaya çıkardı.

HER FIRSATTA TÜRKİYE NEFRETİNİ KUSUYOR

Sevim Dağdelen, geçtiğimiz yıllarda terör örgütü YPG'nin paçavrasını Alman Meclis'inde açmıştı.

Dağdelen, önceki hafta ise Almanya'da Türk okulları açma isteğine engel olacağını söylemişti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE KOL KOLA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde terör destekçisi Sevim Dağdelen ve Almanya'daki Türkiye düşmanı vekilleri ziyaret ederek toplantı yapmıştı.