Kimya Alizade: Ülkem beni ezdi

İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu Kimya Alizade, neden ülkeyi terk ettiğini açıkladı: Biz kadınları umursayan kimse olmadı. Onlar için sadece bir aracız. Yetkililer, 'Bir kadın için bacaklarını esnetmek iffetli bir davranış değil' diyerek beni küçük düşürüyorlardı. Ben sadece tekvando yapmak isteyen bir kadınım. Nerede olursam olayım İran'ın kızı olarak kalacağım...
- Dünya
- 20.01.2020
- Gazete
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