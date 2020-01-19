Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kuzeybatısındaki Afgooye'de, Türk müteahhitler ve Somali polisinin öğle yemeği yediği yere bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 6'sı Türk 15 kişi, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- Dünya
- 19.01.2020
- Gazete
Somali'de müteahhitlerimize saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kuzeybatısındaki Afgooye'de, Türk müteahhitler ve Somali polisinin öğle yemeği yediği yere bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 6'sı Türk 15 kişi, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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