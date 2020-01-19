ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan hükümetinin ülkesinin imajını korumak için, ABD'de ağır suçlara karışan vatandaşlarını yargıdan kaçırdığını açıkladı. Bu konuda Veliaht Prens Selman'ın özel bir ekip kurduğuna dikkat çekildi.
- Dünya
- 19.01.2020
- Gazete
Selman’ın kurnazlığı
ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan hükümetinin ülkesinin imajını korumak için, ABD'de ağır suçlara karışan vatandaşlarını yargıdan kaçırdığını açıkladı. Bu konuda Veliaht Prens Selman'ın özel bir ekip kurduğuna dikkat çekildi.
- DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyorlar
- Türk müteahhitlere bombalı saldırı
- Macron'un yerini paylaşan gazeteci gözaltında
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.