Selman’ın kurnazlığı ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan hükümetinin ülkesinin imajını korumak için, ABD'de ağır suçlara karışan vatandaşlarını yargıdan kaçırdığını açıkladı. Bu konuda Veliaht Prens Selman'ın özel bir ekip kurduğuna dikkat çekildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan hükümetinin ülkesinin imajını korumak için, ABD'de ağır suçlara karışan vatandaşlarını yargıdan kaçırdığını açıkladı. Bu konuda Veliaht Prens Selman'ın özel bir ekip kurduğuna dikkat çekildi. TÜM MANŞETLER