Rusya’nın ikili oyunu

Suriye'de barış istediğini iddia eden Rusya, eylemleriyle gizli ajandasının olduğunu kanıtladı. Rus savaş uçaklarının Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki batı kırsalındaki yerleşimlere bombardımanında 4 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerden ikisinin çocuk olduğu açıklandı.
- Dünya
- 19.01.2020
- Gazete
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