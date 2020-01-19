Rusya’nın ikili oyunu Suriye'de barış istediğini iddia eden Rusya, eylemleriyle gizli ajandasının olduğunu kanıtladı. Rus savaş uçaklarının Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki batı kırsalındaki yerleşimlere bombardımanında 4 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerden ikisinin çocuk olduğu açıklandı.

Suriye'de barış istediğini iddia eden Rusya, eylemleriyle gizli ajandasının olduğunu kanıtladı. Rus savaş uçaklarının Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki batı kırsalındaki yerleşimlere bombardımanında 4 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerden ikisinin çocuk olduğu açıklandı. TÜM MANŞETLER