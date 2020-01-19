Miçotakis’e tokat

ABD'nin paralı askeri Hafter'in Yunanistan ziyaretinden sonra Başbakan Miçotakis, Almanya Başbakanı Merkel'i aradı. Berlin Zirvesi'nde olmak istediğini 3. kez Merkel'e ileten Miçotakis, hiç beklemediği bir cevap aldı: Berlin'deki zirvede olmayacaksınız. Bu konuda son sözümüz budur.
- Dünya
- 19.01.2020
- Gazete
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