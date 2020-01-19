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'nin paralı askeri Hafter'in ziyaretinden sonra , Almanya Başbakanı 'i aradı. Zirvesi'nde olmak istediğini 3. kez Merkel'e ileten Miçotakis, hiç beklemediği bir cevap aldı: Berlin'deki zirvede olmayacaksınız. Bu konuda son sözümüz budur.

Miçotakis’e tokat
ABD'nin paralı askeri Hafter'in ziyaretinden sonra , Almanya Başbakanı 'i aradı. Zirvesi'nde olmak istediğini 3. kez Merkel'e ileten Miçotakis, hiç beklemediği bir cevap aldı: Berlin'deki zirvede olmayacaksınız. Bu konuda son sözümüz budur.

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