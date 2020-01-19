Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, önceki gece hava kirliliği seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle, gerekmedikçe sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. Başkent Priştine'de, kirli havanın insan sağlığını tehdit edici seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Yetkililer, "Çok zor durumda kaldık, çare bulamıyoruz" dedi.
- Dünya
- 19.01.2020
- Gazete
Kosova’da ‘sokağa çıkmayın’ uyarısı
Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, önceki gece hava kirliliği seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle, gerekmedikçe sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. Başkent Priştine'de, kirli havanın insan sağlığını tehdit edici seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Yetkililer, "Çok zor durumda kaldık, çare bulamıyoruz" dedi.
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