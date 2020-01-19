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Kosova’da ‘sokağa çıkmayın’ uyarısı

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, önceki gece hava kirliliği seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle, gerekmedikçe sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. Başkent Priştine'de, kirli havanın insan sağlığını tehdit edici seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Yetkililer, "Çok zor durumda kaldık, çare bulamıyoruz" dedi.

Sokağa çıkmayın
Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, önceki gece hava kirliliği seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle, gerekmedikçe sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. Başkent Priştine'de, kirli havanın insan sağlığını tehdit edici seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Yetkililer, "Çok zor durumda kaldık, çare bulamıyoruz" dedi.

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