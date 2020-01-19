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  • 19.01.2020 23:16
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 23:16

'dan 'da üretiminin durdurulmasına şiddetle kınama

, 'nın doğusundaki Zuveytine ihraç limanının durdurulmasını şiddetle kınadı. Libya'nın doğusundaki darbeci asker Halife Hafter'i destekleyen yüzlerce kişi, cuma günü ülkenin doğusunda petrol ihracatı yapılan Zuveytine limanına baskın düzenleyerek oradaki görevlilerden çalışmaları durdurmalarını ve limanı kapatmalarını istemişti.

Katar'dan Hafter'e petrol tepkisi!

, 'nın doğusundaki Zuveytine ihraç limanının durdurulmasını şiddetle kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülke halkının servetleri Libya halkının mülküdür. Hiçbir tarafın bunun geleceğiyle oynamaya ya da bir baskı unsuru olarak kullanmaya hakkı yoktur" ifadeleri kullandı.

Hafter güçlerinin Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne düzenlenen saldırının "Devletin meşruiyetine karşı çıkan silahlı gruplar"ın açtığı bir savaş olarak tanımlandığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle yurtlarından ayrılmak zorunda kalarak göç edenlerin suçsuz insanlar olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Libya'da kanuna karşı çıkan silahlı grupların tümünün kontrol edilmesi ve cezalandırılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yapılarak, "Libya'da çözümün başlangıcı, siyasi sürece dönüş ve ulusal muvafakat yoluyla devletin askeri ve sivil kurumların oluşturulması yönünde çalışmayla mümkün olur." denildi.

NE OLMUŞTU?
Libya'nın doğusundaki darbeci asker Halife Hafter'i destekleyen yüzlerce kişi, cuma günü ülkenin doğusunda petrol ihracatı yapılan Zuveytine limanına baskın düzenleyerek oradaki görevlilerden çalışmaları durdurmalarını ve limanı kapatmalarını istemişti.

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Zuveytine limanının kapatılmasının tamamıyla bir halk hareketi olduğunu, bu olayın kabile meclisleri ve sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirildiğini vurgulamıştı.

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