Guinness Rekorlar Kitabı'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar'ın 28 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Nepal'in Baglung bölgesinde 14 Ekim 1992'de doğan Magar'ın boyu 18 yaşına geldiğinde 67.08 santimetre olarak ölçülmüştü. 2011 yılında Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren Magar, aynı yıl Nepal İyi Niyet Turizm Elçisi olarak görevlendirilmişti.
- Dünya
- 19.01.2020
- Gazete
Dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar hayatını kaybetti
Guinness Rekorlar Kitabı'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, dünyanın en kısa adamı Khagendra Thapa Magar'ın 28 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
- Son dakika... Macron'a tiyatroda büyük şok! Protestocular binayı sardı
- Trump'tan İranlıları kızdıracak Süleymani açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.