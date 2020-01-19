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Dünyanın en kısa adamı hayatını kaybetti

Guinness Rekorlar Kitabı'nın üzerinden yapılan açıklamada, dünyanın en kısa adamı 'ın 28 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

En küçük adamı kaybettik
Guinness Rekorlar Kitabı'nın üzerinden yapılan açıklamada, dünyanın en kısa adamı 'ın 28 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Nepal'in Baglung bölgesinde 14 Ekim 1992'de doğan Magar'ın boyu 18 yaşına geldiğinde 67.08 santimetre olarak ölçülmüştü. 2011 yılında Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren Magar, aynı yıl Nepal İyi Niyet Turizm Elçisi olarak görevlendirilmişti.

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