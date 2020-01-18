Yunanistan’a hacker şoku Yunan milli istihbarat teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millet Meclisi ve Ekonomi Bakanlığı kurumsal web sayfaları yurtdışından yapılan bir Siber saldırı ile çökertildi. Sitelere erişim durdu.

Yunan milli istihbarat teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millet Meclisi ve Ekonomi Bakanlığı kurumsal web sayfaları yurtdışından yapılan bir Siber saldırı ile çökertildi. Sitelere erişim durdu. TÜM MANŞETLER