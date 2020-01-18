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  • 18.01.2020 08:51
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 09:01

Trump Hamaney'in 'palyaço' benzetmesine çok sert çıktı! Sözlerine dikkat et yoksa...

Başkanı , 'ın dini lideri 'in, kendisine yönelttiği 'palyaço' benzetmesine yanıt verdi. Trump, sosyal medya üzerinden seslendiği Hamaney'e 'sözlerine dikkat et' dedi.

Trump'tan Hamaney'e çok sert tepki!

'ın başkenti Tahran'da, sekiz yıl aradan sonra ilk kez kıldırdığı cuma namazı öncesi vaaz veren İran dini lideri Ayetullah 'in hedefinde, 'manevi oğlu' olarak nitelendirilen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ve Başkanı yer aldı.

'ZEHİRLİ HANÇERLE SIRTLARINDAN BIÇAKLADI'
Trump için 'palyaço' ifadesini kullanan Hamaney, onun 'İran halkını destekliyor gibi göründüğünü ancak zehirli hançerle sırtlarından bıçakladığını' söyledi.

'SÖZLERİNE DİKKAT ET'
ABD Başkanı Trump, Hamaney'e yanıt vererek "Sözlerine dikkat et" uyarısında bulundu. Trump, İran ekonomisinin 'çöktüğünü' ve İran halkının 'acı çektiğini' öne sürdü.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son zamanlarda çok da yüce olmayan İran'ın sözde yüce lideri, ABD ve Avrupa hakkında kötü sözler sarf etti. Ekonomileri çöküyor ve insanları acı çekiyor. Sözlerine çok dikkat etmeli!" ifadelerini kullandı.

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