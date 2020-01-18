Suud’tan ABD’ye 500 milyon dolar Suudi Arabistan, ülkesinde faaliyet gösteren Amerikan askerlerinin maliyetini karşılamak için ABD'ye 500 milyon dolar ödedi. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Fox News'e verdiği mülakatta Suudi Arabistan'ın söz konusu masraflar için bankaya 1 milyar dolar depozit yatırdığını belirtmişti.

Suudi Arabistan, ülkesinde faaliyet gösteren Amerikan askerlerinin maliyetini karşılamak için ABD'ye 500 milyon dolar ödedi. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Fox News'e verdiği mülakatta Suudi Arabistan'ın söz konusu masraflar için bankaya 1 milyar dolar depozit yatırdığını belirtmişti. TÜM MANŞETLER