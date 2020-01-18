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  • 18.01.2020 11:31
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 11:39

Son dakika haberi: 'dan flaş ve açıklaması

Son dakika... Dışişleri Bakanı , "('da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir" dedi. Di Maio, "'in iki büyük ülkesi İtalya ve  arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: İtalya'dan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanı , "(Libya'da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir." dedi.

İtalyan Bakan Di Maio, "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz." diye konuştu.

Di Maio, "Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir." ifadelerini kullandı.

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