Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 18.01.2020 22:20
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 22:20

Son dakika: ABD askerleri, Rus askerlerinin 'de sahasına ulaşmasını engelledi

Son dakika haberine göre 'de terör örgütü YPG/ işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, Haseke ilindeki sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.

Suriye'de tansiyon yükseldi! ABD askerleri yollarını kesti

Haseke'nin kuzeydoğusunda YPG/ işgalinde olan Rümeylan beldesindeki sahasında ABD ile Rusya'nın çekişmesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre ABD askerleri, Rümeylan yakınlarındaki Cul Ağı beldesinde petrol sahasının bulunduğu bölgeye ilerleyen Rus askeri devriyesinin yolunu kesti.

ABD askerlerinin, Haseke'nin kuzeybatısındaki Amuda ilçesinden gelen Rus devriyesinden dönmesini istemesi üzerine taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

ABD'nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan'a ulaşması engellenen Rus askerleri, daha sonra geldiği noktaya dönmek zorunda kaldı.

YPG/PKK'lı teröristler de 3 gün önce Rümeylan petrol sahası yakınlarında askeri nokta inşa etmek amacıyla gönderilen Rus konvoyunun Kamışlı ilçesinde yolunu keserek, bölgeye ulaşmasını engellemişti. Bunun üzerine konvoy yolunu değiştirerek Malikiye ilçesinin Rümeylan yerine, Esed rejiminin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı'na yönelmişti.

ABD PETROL SAHALARINDA VARLIK GÖSTERİYOR
ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

ABD güçleri, halihazırda 'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

ABD ordusu, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.

ABD Başkanı da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri